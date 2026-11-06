خطوط سفید و مارپیچ روی برگ گل و گیاهان، نشانه فعالیت آفت «مینوز برگ» و زندگی لارو‌های کوچک داخل بافت محصول است.

آشنایی با آفت «مینوز برگ»، خطوط سفید و مارپیچ روی گل و گیاه

آشنایی با آفت «مینوز برگ»، خطوط سفید و مارپیچ روی گل و گیاه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خط‌خطی‌های عجیب روی برگ گیاه چیست؟

حتماً برای شما هم پیش آمده که روی برگ گل یا گیاهتان، یک‌سری خطوط سفید و مارپیچ دیده‌اید؛ انگار کسی با خودکار روی برگ نقاشی کرده است! این خط‌خطی‌ها نشانه فعالیت آفت «مینوز برگ» است. این لارو‌های کوچک داخل بافت برگ زندگی می‌کنند و با تغذیه از آن، گیاه را ضعیف می‌کنند.

برای کنترل اصولی این آفت، بهترین راهکار استفاده از مدیریت تلفیقی (IPM) است.

مدیریت تلفیقی آفت (IPM) بدین شرح است:

پایش: بررسی منظم برگ‌ها برای شناسایی دالان‌های تازه و تشخیص حضور لارو‌های زنده.

کنترل مکانیکی: حذف و امحای ایمن برگ‌های به‌شدت آلوده از محیط.

کنترل زیستی: حفاظت از حشرات و زنبور‌های پارازیتوئید مفید که شکارگر طبیعی این آفت هستند.

کنترل زراعی: حذف علف‌های هرز میزبان و مدیریت بقایای گیاهی.

کنترل شیمیایی: استفاده از حشره‌کش‌های مجاز و اختصاصی، فقط در صورت ضرورت و با رعایت دقیق دستورالعمل مصرف برای جلوگیری از مقاومت آفت.

نکته مهم و حیاتی:

وجود دالان‌های قدیمی روی برگ، لزوماً به معنای فعالیت فعلی آفت نیست. کنترل باید حتماً بر اساس حضور لارو‌های زنده انجام شود، نه صرفاً مشاهده علائم خسارت قدیمی. همچنین حفظ جمعیت حشرات مفید در باغ و مزرعه، بخشی از فرآیند مبارزه اصولی است.