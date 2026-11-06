در آیینی با حضور امام جمعه و نمایندگان مجلس، از کتاب جدید «کربلا در ایران» با محوریت یاد شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار، در مسجد امیرالمؤمنین(ع) شهرستان نسیم‌شهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی شعبانی زنجانی، نویسنده این اثر، در حاشیه این مراسم گفت: کتاب «کربلا در ایران» در ۱۰۰ صفحه و سه فصل، به یاد رهبر شهید، سرداران شهید و دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب به رشته تحریر درآمده و منتشر شده است.

این اثر با محوریت یاد و نام شهدا، تلاشی در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ثبت یاد قربانیان حوادث اخیر کشور به شمار می‌رود.

علی شعبانی زنجانی پیش از این نیز کتاب «به احترام رهبرم» را به رشته تحریر درآورده است. کتاب «کربلا در ایران» تازه‌ترین اثر این نویسنده در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت است.