به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان از پایان عملیات چهارروزه جست‌وجو و نجات فرد مفقودشده در کویر آرادان خبر داد.

عملیات جست‌و‌جو و نجات فرد مفقودشده در کویر، در فرعی روستای ده‌سراب شهرستان آرادان، پس از چهار روز به پایان رسید.

این حادثه ساعت ۲۱:۴۰ یازدهم آبان گزارش شد و یک نفر در آن مفقود و مصدوم شده بود.

در این عملیات، ۱۰ تیم امدادی با ۲۱ نیروی عملیاتی از پایگاه آرادان و پشتیبانی ستاد استان و شعبه مرکزی آرادان مشارکت داشتند و فرد حادثه‌دیده به وسیله عوامل هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل شد.

عملیات ساعت ۹:۳۰ صبح پانزدهم آبان پایان یافت.