استاندار آذربایجان‌غربی گفت:بایدروستا‌ها و شهر‌های اطراف مجموعه کشت و صنعت و دامپروری سلماس در اشتغال‌زایی، تأمین نیروی انسانی و تدارکات در اولویت باشند تا توسعه این واحد تولیدی به رونق اقتصادی منطقه نیز منجر شود.

مردم سلماس باید از مزایای کشت و صنعت و دامپروری بهره‌مند شوند

مردم سلماس باید از مزایای کشت و صنعت و دامپروری بهره‌مند شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توسعه واحد‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در استان، گفت: برای اجرای مراحل توسعه‌ای کشت و صنعت و دامپروری سلماس باید برنامه‌ریزی دقیق انجام شود و روند اجرای طرح‌ها و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید با سرعت بیشتری دنبال شود.

رضا رحمانی در جریان بازدید از شرکت کشت و صنعت و دامپروری سلماس، افزود: مرحله سوم این مجموعه با محوریت تولید علوفه باید در همین منطقه اجرا شود تا زنجیره تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامپروری تکمیل شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم منطقه از منافع اقتصادی این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی، تأمین نیروی انسانی و تدارکات مجموعه باید با اولویت روستا‌ها و شهر‌های اطراف انجام شود تا توسعه این واحد تولیدی به رونق اقتصادی منطقه نیز منجر شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور درباره تمرکز منابع مالی شرکت‌ها در استان محل فعالیت، افزود: مالیات شرکت‌ها باید در خود استان پرداخت شود و حساب‌های بانکی آنها نیز به استان منتقل شود تا گردش مالی و منافع اقتصادی فعالیت این مجموعه‌ها در راستای عدالت اقتصادی در آذربایجان‌غربی متمرکز شود.