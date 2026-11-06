معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، با اشاره به جایگاه استراتژیک این استان در حوزه پرورش طیور، از ضرورت حمایت حداکثری از مجموعه دامپزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در نشست مشترک اداره کل دامپزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، با هدف ارتقای امنیت غذایی و سلامت عمومی، راهکار‌های رفع چالش‌های زیرساختی از جمله فرسودگی ناوگان خودرویی و تجهیز مراکز تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، تأکید ویژه‌ای بر حمایت مالی از بخش‌های حیاتی دامپزشکی برای حفظ تولید و سلامت جامعه شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، با اشاره به جایگاه استراتژیک این استان در حوزه پرورش طیور، از ضرورت حمایت حداکثری از مجموعه دامپزشکی خبر داد.

اصغر طالبی، تصریح کرد: شناخت دقیق از وظایف گسترده دامپزشکی در استان، ما را بر آن داشته تا در تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب، هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از این بخش حمایت ویژه کنیم؛ چراکه تقویت دامپزشکی، مستقیماً با تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت شهروندان ما در ارتباط است.

در ادامه این نشست، حمزه آقاپور کاظمی، مدیرکل دامپزشکی استان، گزارشی دقیق از وضعیت فعلی اعتبارات و نیاز‌های حیاتی این مجموعه ارائه نمود.

در این گفت‌و‌گو، علاوه بر مسائل بودجه‌ای، چالش‌های در خصوص ناوگان و تجهیزات،رفع بحران فرسودگی خودرو‌های عملیاتی و تأمین لوازم مصرفی آزمایشگاهی، تأمین اعتبار لازم برای مرکز تشخیص بیماری‌های طیور «دوک» و ارتقای تجهیزات اداری، بررسی مشکلات پرسنلی، از جمله وضعیت بازنشستگان، نیرو‌های قراردادی و رانندگان به صورت تفصیلی بررسی شد.

دامپزشکی در مازندران، فراتر از یک نهاد نظارتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق امنیت غذای پایدار، کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام و فراهم‌سازی شرایط صادرات فرآورده‌های دامی ایفا می‌کند. تقویت زیرساخت‌های تشخیصی و ناوگان عملیاتی، نه تنها به کاهش خسارت در تولید کمک می‌کند، بلکه توان رقابت‌پذیری محصولات مازندران را در بازار‌های داخلی و خارجی ارتقا می‌بخشد.