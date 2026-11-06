برنامه‌های «سینما ایران»، با معرفی و بررسی فیلم سینمایی «ریشه در خون» و «ساز من»، روایتی از زندگی و آثار استاد عباس خوشدل، آهنگساز «نیلوفرانه»، امروز از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «سینما ایران» با معرفی و بررسی فیلم سینمایی «ریشه در خون»، مخاطبان را با یکی از آثار سینمایی ایران آشنا می‌کند.

فیلم سینمایی «ریشه در خون» محصول سال ۱۳۶۳، داستان گروهی از جوانان مبارز در سال ۱۳۴۳ را روایت می‌کند که در مخالفت با قانون کاپیتولاسیون تحت تعقیب مأموران امنیتی قرار می‌گیرند. در جریان این تعقیب و گریز، جوانی به نام رسول مأموریت می‌یابد اسناد محرمانه‌ای را به مقصد برساند؛ اما پس از زخمی شدن، به کلبه پیرمردی به نام شیرعلی در دل جنگل پناه می‌برد. شیرعلی که از مبارزان نسل گذشته است، برای نجات رسول بار دیگر به میدان مبارزه بازمی‌گردد.

این فیلم به کارگردانی سیروس الوند و با بازی هنرمندانی همچون فرامرز قریبیان، اکبر زنجان‌پور، جهانگیر الماسی، حمید طاعتی و نعمت‌الله گرجی ساخته شده است. «ریشه در خون» با محوریت مفاهیمی همچون ایستادگی، فداکاری و پیوند نسل‌های مبارز، تصویری از تداوم روحیه مقاومت در تاریخ معاصر ایران ارائه می‌دهد.

برنامه «سینما ایران» در این قسمت، ضمن معرفی داستان و عوامل سازنده فیلم، به بررسی جنبه‌های محتوایی و سینمایی این اثر می‌پردازد و فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با یکی از آثار سینمایی دهه ۶۰ ایران فراهم می‌کند.

«سینما ایران» ساعت ۱۵:۳۰ به تهیه‌کنندگی فاطمه فرجامی‌فر و با اجرای فریبا باقری پخش می‌شود.

برنامه مستند و تحلیلی «ساز من» با مرور زندگی و کارنامه هنری استاد عباس خوشدل، آهنگساز، نوازنده فلوت و رهبر ارکستر، به معرفی یکی از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایران می‌پردازد.

عباس خوشدل، متولد اول مهر ۱۳۱۰ در تهران، از هنرمندان برجسته موسیقی ایران بود که پس از تحصیل در هنرستان عالی موسیقی، نوازندگی فلوت را به‌صورت تخصصی دنبال کرد و در کنار آن، به فراگیری ردیف موسیقی ایرانی، آهنگسازی و مباحث نظری موسیقی پرداخت. او در طول فعالیت هنری خود با ارکستر‌های مختلف همکاری داشت و در زمینه آهنگسازی، رهبری ارکستر، آموزش و گردآوری و ثبت آثار موسیقی سنتی ایران نقش مؤثری ایفا کرد.

خوشدل برای علاقه‌مندان موسیقی ایرانی بیش از همه با آلبوم‌های ماندگار «نیلوفرانه ۱ و ۲» شناخته می‌شود؛ آثاری که با صدای علیرضا افتخاری و آهنگسازی او، جایگاه ویژه‌ای در خاطره موسیقایی چند نسل از مخاطبان پیدا کرده‌اند. «صدایم کن»، «شبان عاشق» و «رازگشا» نیز از دیگر آثار شاخص این هنرمند هستند. او همچنین در بیست‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر، جایزه بهترین آهنگسازی را دریافت کرد.

در این برنامه، ضمن مرور زندگی و کارنامه هنری استاد عباس خوشدل، به ویژگی‌های آهنگسازی، نگاه او به موسیقی ایرانی، فعالیت‌هایش در زمینه حفظ و ثبت میراث موسیقی و آثار ماندگارش پرداخته می‌شود. همچنین بخش‌هایی از ساخته‌های این هنرمند برای مخاطبان پخش خواهد شد.

«ساز من» با رویکردی مستند و تحلیلی، در هر قسمت به معرفی و بازخوانی زندگی و آثار هنرمندان ماندگار موسیقی ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند مخاطبان را با چهره‌ها، سبک‌ها و میراث ارزشمند موسیقی ایرانی بیشتر آشنا کند.

این برنامه پنجشنبه و جمعه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و گویندگی مریم خادم‌پور پخش می‌شود.