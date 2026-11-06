اداره کل هواشناسی هرمزگان، امروز برای بیشتر مناطق آسمانی صاف و برای ارتفاعات احتمال رگبار باران پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ارتفاعات استان و مناطقی از تنگه هرمز، افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق، گاه تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد وقوع تندباد لحظه‌ای و گردوخاک محتمل خواهد بود که توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: در محدوده دریایی استان وزش باد جنوب شرقی پیش بینی می‌شود و دریا کمی مواج خواهد شد. همچنین افزایش ابر و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و متلاطم شدن موقتی دریا بویژه در مناطق شمالی تنگه هرمز محتمل است که توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی برای تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

بیشتر بخوانید؛ صدور هشدار نارنجی هواشناسی در هرمزگان ۱۳ آبان

از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.