رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر ضرورت توسعه عدالت آموزشی در استان کرمان گفت: باید با مشارکت دولت، خیران، صنایع و ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، برای ساخت و تکمیل حداقل یک‌هزار کلاس درس تا مهرماه ۱۴۰۷ برنامه‌ریزی شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا خان‌محمدی در نشست شورای آموزش‌وپرورش استان کرمان با اشاره به ضرورت رفع کمبود فضا‌های آموزشی اظهار کرد: توسعه فضا‌های آموزشی باید متناسب با نیاز مناطق مختلف استان دنبال شود و در این زمینه، مناطقی که سرانه فضای آموزشی آنها کمتر از سه مترمربع است، باید در اولویت قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع ساخت مدارس افزود: ظرفیت دولت، مشارکت خیران مدرسه‌ساز، توان صنایع و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید به‌صورت هدفمند برای توسعه و تکمیل فضا‌های آموزشی به کار گرفته شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور استفاده از ظرفیت مولدسازی املاک مازاد، توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و اجرای تعهدات مربوط به ساخت مدرسه در طرح‌های مسکن را از جمله راهکار‌های تأمین و گسترش زیرساخت‌های آموزشی عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی و صنعتی استان کرمان گفت: تحقق عدالت آموزشی نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، صنایع و خیران است و باید از این ظرفیت‌ها برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استان استفاده کرد.

خان‌محمدی با تأکید بر نقش مدرسه در توسعه و پیشرفت جامعه گفت: مسیر پیشرفت استان از مدرسه می‌گذرد و برنامه‌ریزی برای ساخت و تکمیل حداقل یک‌هزار کلاس درس تا مهر ۱۴۰۷ باید با مشارکت همه بخش‌ها دنبال شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان گفت: این استان برای رسیدن به میانگین کشوری سرانه فضای آموزشی به حدود ۳۴۰ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید نیاز دارد، حدود ۲۰ درصد مدارس کرمان فرسوده هستند و نیاز به نوسازی و بهسازی دارند.

طبق آمار اعلام‌شده در شهریورماه امسال نیز ۱۹۱ پروژه آموزشی با یک‌هزار و ۳۸۵ کلاس درس در قالب نهضت مدرسه‌سازی استان تعریف شده که از این تعداد، برنامه تحویل ۱۲۲ طرح شامل ۶۷۵ کلاس درس تا مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده بود.