سردار سرلشکر رضایی که با پیام رهبر معظم انقلاب به مسکو سفر کرده بود، پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت: در ملاقات با رئیس جمهور روسیه تاکید کردم اگر آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل نکنند، نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در سفر به مسکو حامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور روسیه بودم، گفت: متقابلاً آقای پوتین نیز از من خواستند که سلام بسیار گرم و صمیمانه او را به مقام معظم رهبری برسانم.

محسن رضایی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مسکو افزود: این سفر قرار بود از حدود یک ماه قبل انجام شود، اما به دلیل مباحث نظامی منطقه این سفر به تأخیر افتاد؛ مقام معظم رهبری تاکید کردند که هر چه سریعتر پیام ایشان را به آقای پوتین رئیس جمهور روسیه تسلیم کنم.

او اظهار داشت: متقابلاً آقای پوتین از من خواستند که سلام خیلی گرم و صمیمانه ایشان را به مقام معظم رهبری برسانم.

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه درباره مسائل مهم منطقه و همچنین درباره بحث‌های مهمی درباره پساجنگ به خصوص در بحث ترتیبات امنیتی منطقه با ایشان مشورت کردیم.

محسن رضایی با اشاره به نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در تهران گفت: گزارشی از این جلسه ارائه کردم و آقای پوتین ضمن استقبال از برگزاری این نشست، اعلام کرد که ما هم مانند دوستان چینی معتقد هستیم که بایستی ترتیبات منطقه‌ای وجود داشته باشد و کشور‌های خارجی در امنیت منطقه دخالت نکنند.

او گفت: رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار قویاً حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و همچنین بمباران سایت‌های هسته‌ای کشورمان را محکوم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: آقای پوتین به صراحت اعلام کردند که تجاوز نظامی به ایران، جنگ ظالمانه‌ای بود و باید هرچه سریعتر تمام شود.

او افزود: رئیس‌جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که هر کمکی که از طرف روسیه برای پایان دادن به این جنگ مقدور باشد، آماده همکاری خواهد بود.

رضایی گفت: به آقای پوتین عرض کردیم که در مسئله دیپلماسی، هفت شرط را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم و تا آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل نکنند نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار است و دیپلماسی که الان صورت می‌گیرد، صرفاً با این هدف است که آمریکایی‌ها حقوق ما را بپردازند.

او خاطرنشان کرد: اینکه آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل کنند، نشان خواهد داد که آمریکایی‌ها می‌خواهند رفتار خود را تغییر دهند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه درباره موضوعات ترتیبات امنیت منطقه‌ای و پایان جنگ با رئیس جمهور روسیه گفت‌و‌گو شد، خاطرنشان کرد: آقای پوتین پیشنهاد خاصی در این زمینه ارائه نکرد، اما اظهار داشت که اگر حالت «نه جنگ و نه صلح» زودتر تمام شود به نفع کشور شما خواهد بود.

سردار سرلشکر رضایی در ادامه با اشاره به پیگیری طرح‌های مهم دوجانبه در این دیدار گفت: شورای عالی امنیت ملی، قرارداد اجرایی ساخت خط ریلی رشت – آستارا را با مشارکت طرف روسی تصویب کرد و قرار است که وزیر راه و شهرسازی این قرارداد را به زودی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران امضا کند.

او افزود: علاوه بر ساخت این خط ریلی، درباره احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران نیز گفت‌و‌گو شد، طرحی که هم به تأمین و برطرف‌کردن کمبود‌های گاز کشور منجر خواهد شد و هم ایران خواهد توانست که گاز روسیه را به کشور‌های همسایه به فروش برساند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در مجموع، بحث‌های مهمی در رابطه با روابط آینده دو کشور با آقای پوتین صورت گرفت.