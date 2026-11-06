به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان ؛ دویست‌وپنجاهمین اجتماع شبانه مردم همدان، با حضور اقشار مختلف مردم در میدان برگزار شد.



شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر تداوم ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اتکا به توان داخلی و حمایت از رزمندگان، مقاومت مردم در بیش از هشت ماه گذشته را عامل ناکامی اهداف دشمن عنوان کردند.



در این مراسم همچنین با اشاره به تحولات سیاسی اخیر آمریکا و شکست‌های دولت ترامپ در تقابل با ایران، بر تأثیر مقاومت ملت ایران بر معادلات سیاسی و افکار عمومی آمریکا تأکید شد.



حاضران با یادآوری سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و شکست عملیات نظامی این کشور در طبس، این رویدادها را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سیاست‌های آمریکا دانستند و بر ادامه حضور و حمایت از جبهه دفاع از کشور تأکید کردند.