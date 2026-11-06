با اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشت و صنعت و دامپروری سلماس؛ ظرفیت تولید روزانه شیر از ۶۵ تن کنونی به ۸۰ تن خواهد رسید.

بررسی ظرفیت‌های کشت و صنعت و دامپروری سلماس

بررسی ظرفیت‌های کشت و صنعت و دامپروری سلماس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از مجموعه کشت و صنعت و دامپروری سلماس با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای این واحد بازدید کرد.

این مجموعه تولیدی که در سال ۱۳۹۵ با ظرفیت اسمی چهار هزار رأس دام و دو هزار رأس دام مولد افتتاح شده، میزان تولید روزانه شیر خود را از ۴۸ تن در سال ۱۴۰۲ به ۶۵ تن در سال ۱۴۰۵ افزایش داده است.

همچنین حد نصاب سرانه تولید شیر گاو‌های شیرده از ۳۶ به ۴۲ لیتر رسیده است و این مجموعه در حال حاضر ۹۵ نفر اشتغال مستقیم دارد.

توسعه زیرساخت‌ها، احداث سالن گوساله‌دانی، مکانیزاسیون و تجهیز سالن‌ها و واحد خوراک‌سازی از برنامه‌های در دست اجرای این مجموعه است که با تکمیل بخش نخست، ظرفیت تولید روزانه شیر را به ۸۰ تن خواهد رساند.

در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای، احداث بخش دوم این مجموعه با ظرفیت پرورش سه هزار رأس گاو شیری مولد از نژاد هلشتاین و سرمایه‌گذاری مورد نیاز ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اجرای این طرح علاوه بر ایجاد ۱۳۰ فرصت شغلی مستقیم، ظرفیت تولید روزانه شیر مجموعه را به ۲۰۰ تن افزایش می دهد و زمینه شکل‌گیری یک مگافارم بزرگ دامپروری با هدف تقویت امنیت غذایی را فراهم می‌کند.