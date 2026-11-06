زمین لرزه‌ای به بزرگی سه و نیم درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) بامداد امروز شهرستان مسجدسلیمان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۵ و ۲۷ دقیقه در عمق ۸ کیلومتری زمین روی داد.

بر اساس این گزارش، کانون این زمین لرزه در ۲۴ کیلومتری شهر مسجدسلیمان، ۳۸ کیلومتری ملاثانی و ۴۰ کیلومتری هفتکل بوده است.

هنوز خبری از میزان خسارات احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.

ساعت ۲۲ و ۲۹ دقیقه دیشب هم زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴/۱ ریشتر شهرستان مسجدسلیمان را لرزاند که خسارتی نداشت.