در دیدار فرماندار ارومیه با سرکنسول ترکیه دراین شهر، تقویت همکاری‌های اقتصادی، تسهیل مراودات تجاری و مشکلات مرزی، به‌ویژه در محدوده مرز رسمی سرو ـ اسندره، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، در دیدار با مسلم آیگون، سرکنسول جمهوری ترکیه در ارومیه، درباره راهکار‌های توسعه روابط تجاری و اقتصادی، ارتقای سطح مبادلات بازرگانی و پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با مرز‌های مشترک دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، موضوع تقویت همکاری‌های اقتصادی، تسهیل مراودات تجاری و هماهنگی‌های لازم برای پیگیری و رفع مشکلات مرزی، به‌ویژه در محدوده مرز رسمی سرو ـ اسندره، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فرماندار ارومیه با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران و ترکیه، این پیوند‌ها را سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه روابط دوجانبه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در راستای گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و تعاملات منطقه‌ای تأکید کرد.

عیوضلو همچنین ایجاد بستر‌های ارتباطی مؤثر و مستمر میان فرمانداری ارومیه و سرکنسولگری ترکیه را از محور‌های مهم این دیدار برشمرد و بر اهمیت این ارتباطات در پیگیری مسائل مشترک، تسریع هماهنگی‌ها و تسهیل تعاملات اقتصادی و مرزی تأکید کرد.

مسلم آیگون، سرکنسول جمهوری ترکیه در ارومیه نیز با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه دو کشور، آمادگی کشور متبوع خود را برای توسعه تعاملات همه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در مناطق مرزی، اعلام کرد.