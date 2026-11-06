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مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری: بیشترین میزان بارشهای سامانه اخیر در بازفت استان با حدود ۱۴ میلیمتر گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، نوروزی گفت: میزان بارشهای شبانه روز گذشته در نقاط مختلف به این شرح است:
شهرکرد: ۰.۴
آلونی: ۶.۶
ارجنک: ۳.۵
اردل: ۳.۶
امام قیس: ۰.۳
ایلبگی: ۰.۸
بازفت: ۱۳.۸
بروجن: ۰
بلداجی: ۰.۴
بن: ۰.۵
جونقان: ۰.۸
دزک: ۰.۱
دشتک: ۲.۴
دوآب صمصامی: ۷.۳
دیمه: ۳.۱
سامان: ۱.۱
سرخون: ۹.۹
سودجان: ۳
سورشجان: ۲.۳
شلمزار: ۰.۱
فارسان: ۱.۴
فرخ شهر: ۰.۲
کوانک: ۹.۲
کوهرنگ: ۱۲.۶
لردگان: ۷.۶
لیرابی: ۹.۹
مال خلیفه: ۸.۲
هوره: ۰.۱