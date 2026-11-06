به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، نوروزی گفت: میزان بارش‌های شبانه روز گذشته در نقاط مختلف به این شرح است:

شهرکرد: ۰.۴

آلونی: ۶.۶

ارجنک: ۳.۵

اردل: ۳.۶

امام قیس: ۰.۳

ایلبگی: ۰.۸

بازفت: ۱۳.۸

بروجن: ۰

بلداجی: ۰.۴

بن: ۰.۵

جونقان: ۰.۸

دزک: ۰.۱

دشتک: ۲.۴

دوآب صمصامی: ۷.۳

دیمه: ۳.۱

سامان: ۱.۱

سرخون: ۹.۹

سودجان: ۳

سورشجان: ۲.۳

شلمزار: ۰.۱

فارسان: ۱.۴

فرخ شهر: ۰.۲

کوانک: ۹.۲

کوهرنگ: ۱۲.۶

لردگان: ۷.۶

لیرابی: ۹.۹

مال خلیفه: ۸.۲

هوره: ۰.۱