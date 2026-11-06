در پی وقوع چند تیراندازی مسلحانه در استان آفیون‌قره‌حصار ترکیه، هشت نفر از جمله دو معلم زن کشته و یک نفر به‌شدت زخمی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ استانداری آفیون‌قره‌حصار اعلام کرد این حوادث در مناطق مختلف شهرستان احسانیه رخ داده و نیرو‌های امنیتی و امدادی بلافاصله به محل اعزام شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، عامل این تیراندازی‌ها با استفاده از سلاح گرم، چند نفر را در مناطق آیازینی، قییر و یوکاری‌تاندیر هدف قرار داده است.

در میان قربانیان، دو معلم زن به نام‌های عایشه سنا دمیر و هلال مته حضور دارند که در یکی از مدارس منطقه مشغول تدریس بودند.

مقام‌های امنیتی ترکیه اعلام کردند عامل مظنون این جنایت پس از فرار از محل حادثه، در عملیاتی مشترک از سوی نیرو‌های پلیس و ژاندارمری در شهرستان سیدغازی استان اسکی‌شهیر شناسایی و بازداشت شد.

به گفته مسئولان، از فرد بازداشت‌شده یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف شده است.

دادستانی آفیون‌قره‌حصار تحقیقات گسترده‌ای را برای روشن شدن انگیزه و ابعاد این تیراندازی‌ها آغاز کرده است.

همچنین با دستور مقام‌های قضایی ترکیه، محدودیت‌هایی برای انتشار جزئیات این پرونده در رسانه‌ها اعمال شده است.