رسیدن این تجمعات به شب دویست و پنجاهمین، تنها یک عدد نیست؛ بلکه گواه بر تزلزل‌ناپذیری اراده مردم مازندران در برابر هرگونه تهدید است. این ایستادگی نشان می‌دهد که تکیه‌گاه اصلی اقتدار کشور، همین پیوند عمیق و ناگسستنی میان مردم و نظام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دویست و پنجاهمین شب از تجمعات حماسی مردم مازندران، بار دیگر نمادی از وحدت، وفاداری و عزم راسخ این مردم در حمایت از اقتدار کشور و نیرو‌های مسلح بود. این تجمعات که اکنون به عدد ۲۵۰ رسیده است، روایتی از ایستادگی مستمر و آمادگی همیشگی برای دفاع از پرچم جمهوری اسلامی ایران است.

مردم ولایی مازندران با حال و هوایی متفاوت و لبریز از معنویت، بار دیگر بر پیمان خود برای دفاع از خاک میهن تأکید کردند. حاضرین در این تجمع با حضور فعال خود، ثابت کردند که در مسیر صیانت از اقتدار ملی، همواره دوشادوش نیرو‌های مسلح ایستاده‌اند و برای برافراشتن پرچم انقلاب در هر عرصه‌ای، آماده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، ضمن ابراز پایبندی مطلق به ولایت و آرمان‌های رهبری، بر ضرورت تعامل سازنده میان مسئولان و مردم تأکید کردند.

حاضران در این شب حماسی، با تأکید بر اینکه وفاداری به نظام، نیازمند همراهی متقابل است، از مسئولان خواستند تا با گوش دادن به خواسته‌های مردمی و همراهی بیشتر با جامعه، زمینه‌های لازم برای تقویت این روحیه مقاومت و همبستگی را فراهم آورند.

رسیدن این تجمعات به شب دویست و پنجاهمین، تنها یک عدد نیست؛ بلکه گواه بر تزلزل‌ناپذیری اراده مردم مازندران در برابر هرگونه تهدید است. این ایستادگی نشان می‌دهد که تکیه‌گاه اصلی اقتدار کشور، همین پیوند عمیق و ناگسستنی میان مردم و نظام است.

گزارش از مهدی حسن پور