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سازمان سنجش آموزش کشور امروز از برگزاری آزمون صلاحیت حرفهای روانشناسان و مشاوران و تعیین صلاحیت حرفهای کارکنان گمرک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این سازمان آمده، در چهارمین آزمون صلاحیت حرفهای روانشناسان و مشاوران سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۲۴ هزار و ۹۵۷ متقاضی ثبت نام کردهاند که این تعداد ۸۴ درصد زن و ۱۶ درصد مرد هستند.
این آزمون صبح امروز (جمعه ۱۵ آبان) در ۱۷ حوزه اصلی و ۴۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان در سراسر کشور برگزار میشود و متقاضیان به یک دفترچه سؤال در ۱۰۰ دقیقه پاسخ میدهند.
همچنین در آزمون تعیین صلاحیت حرفهای کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۵، ۴ هزار و ۴۲۰ متقاضی ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۲۳ درصد زن و ۷۷ درصد مرد هستند.
این آزمون نیز صبح امروز (جمعه ۱۵ آبان) در ۵۵ حوزه اصلی و ۶۷ حوزه فرعی در ۵۴ شهرستان در سراسر کشور برگزار میشود و متقاضیان به یک دفترچه سؤال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ میدهند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.