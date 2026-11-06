

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این سازمان آمده، در چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۲۴ هزار و ۹۵۷ متقاضی ثبت نام کرده‌اند که این تعداد ۸۴ درصد زن و ۱۶ درصد مرد هستند.

این آزمون صبح امروز (جمعه ۱۵ آبان) در ۱۷ حوزه اصلی و ۴۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان به یک دفترچه سؤال در ۱۰۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.



همچنین در آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۵، ۴ هزار و ۴۲۰ متقاضی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۳ درصد زن و ۷۷ درصد مرد هستند.

این آزمون نیز صبح امروز (جمعه ۱۵ آبان) در ۵۵ حوزه اصلی و ۶۷ حوزه فرعی در ۵۴ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان به یک دفترچه سؤال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.