به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت: در جریان بازرسی‌های میدانی کارشناسان مرکز بهداشت بوکان در هفته جاری، مقدار ۱۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع شیر پاکتی و سُس بدون تاریخ انقضای معتبر، از مراکز توزیع و فروش مواد غذایی کشف و سپس به‌صورت کامل معدوم شد.

سیاوش محمدزاده با اشاره به تداوم نظارت‌های بهداشتی در سطح شهرستان بوکان، تصریح کرد: شیر و تخم‌مرغ از جمله مواد غذایی حساس از نظر سلامت و کیفیت هستند و لازم است شهروندان هنگام خرید و پیش از مصرف این محصولات و سایر فرآورده‌های غذایی حاوی شیر و تخم‌مرغ، به مشخصات بهداشتی، تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و هرگونه تغییر در رنگ، بو و ظاهر طبیعی آنها توجه ویژه داشته باشند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان افزود: کارشناسان سلامت محیط در جریان بازرسی‌های بهداشتی، علاوه بر کنترل پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا و سایر مشخصات بهداشتی محصولات، شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی و نحوه رعایت ضوابط بهداشتی توسط متصدیان واحد‌های صنفی را نیز بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.