به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار محمود میرفیضی بیان کرد: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و در پی دریافت خبری مبنی بر حفاری و نگهداری اشیای باستانی و عتیقه توسط شخصی در شهرستان کرخه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی آن شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات فنی، هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد سه عدد سکه، سه عدد ظروف مینیاتوری، یک عدد کف‌گیر، یک عدد سینی، چهار عدد مهره هشت گرمی، خرده‌های فلزی، یک عدد لوپ فلزی، یک عدد خنجر، یک عدد پلاک سرب، یک عدد گلدان، سه عدد ظروف گلاب، ۲ عدد دستگاه فلزیاب و تعدادی سکه‌های به‌هم‌چسبیده عتیقه کشف کردند.

او با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان کرخه یکی از شهرستان‌های استان خوزستان ایران و مرکز این شهرستان، شهر الوان است.

این شهرستان در آذرماه ۱۳۹۹ از شهرستان شوش جدا و مستقل شد.