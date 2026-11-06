خط تولید آلیاژ دندانه‌های بیل مکانیکی در صنایع و معادن استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.استاندار در آیین افتتاح این خط تولید گفت: فعال کردن شهرک‌های صنعتی و ظرفیت در صنایع و بکارگیری ماشین آلات اولویت استان است.

طالبی بیان داشت: در دوسال گذشته بیش از یکصد واحدغیر فعال به چرخه تولید برگشتند

تامین‌نیازصنایع استان، ایجاد فرصت اشتغال ۶۰‌نفره مهمترین مزایای راه اندازی این صنعت است.

خط تولیدآلیاژ ناخن‌های بیل مکانیکی در صنایع و معادن استان با اعتباری بالغ بر ۴۰میلیارد تومان و تولید ۶هزار محصول در شهرک صنعتی شماره یک‌کرمان راه اندازی شد.