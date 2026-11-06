مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور جمعی از ایرانیان و علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ حبیب‌رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی در این مراسم با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان در تاریخ مبارزات ملت ایران، تأکید کرد: مبارزه با استکبار به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی محدود نمی‌شود بلکه ریشه‌های آن را می‌توان از آغاز تاریخ بشر و در تقابل همیشگی حق و باطل جست‌و‌جو کرد.

رایزن فرهنگی کشورمان با تأکید بر وعده الهی در آیه پنجم سوره قصص، اظهار داشت: در برابر سیاست فرعون، اراده خداوند بر این قرار گرفته است که مستضعفان به جایگاه پیشوایی و وراثت زمین برسند وعده‌ای که نشان می‌دهد سلطه‌گری و ظلم، سرانجام پایدار نخواهد داشت.

او در ادامه، با پیوند دادن این آیات به تحولات معاصر، به شهادت دانش‌آموزان و کودکان میناب، معلمان، فرماندهان و رهبر شهید اشاره کرد و گفت: نمی‌توان رنج خانواده‌هایی را که فرزندان خود را از دست داده‌اند به‌سادگی توصیف کرد. گذشت چند ماه از چنین حوادثی نیز از دشواری و عمق اندوه خانواده‌های داغدار نمی‌کاهد.

حبیب‌رضا ارزانی، همچنین با اشاره به ناکامی طرح‌هایی که با هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شد، گفت: تصور دشمنان این بود که می‌توانند در مدت کوتاهی ساختار سیاسی ایران را تغییر دهند، اما تحولات نشان داد که محاسبات آنان با واقعیت‌های جامعه ایران فاصله داشته است.

ارزانی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تقویت ایمان، خاطرنشان کرد: وعده الهی درباره پیروزی مستضعفان، وعده‌ای تاریخی و قرآنی است و هرچه ایمان و استقامت ملت‌ها بیشتر باشد، زمینه تحقق این وعده نیز فراهم‌تر خواهد شد.

در بخش دیگری از این مراسم، یاد و خاطره دانش‌آموزان و کودکان شهید میناب گرامی داشته شد؛ کودکانی که جان خود را در حمله‌ای تلخ از دست دادند و شهادت آنان، اندوه و تأثر عمیقی در میان مردم ایران بر جای گذاشت.

حبیب‌رضا ارزانی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان، معلمان و کودکان میناب، از عمق فاجعه و رنج خانواده‌های داغدار سخن گفت و تأکید کرد: تصور داغ پدران و مادرانی که فرزندان خود را از دست داده‌اند، بسیار دشوار است و گذشت زمان نیز نمی‌تواند از عمق این اندوه بکاهد.

گروه سرود مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) نیز به اجرای برنامه پرداخت. همچنین یکی از دانش‌آموزان با قرائت متنی احساسی در سوگ شهدای دانش‌آموز و کودکان میناب، یاد و خاطره این قربانیان را گرامی داشت.

این مراسم شامگاه پنجشنبه با حضور جمعی از ایرانیان و علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار شد.