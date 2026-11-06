استاندار خراسان جنوبی با برشمردن ظرفیت‌های بی‌نظیر معادن، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و موقعیت مرزی، از آمادگی استان برای میزبانی از سرمایه‌گذاران چینی و ایجاد شراکت‌های بلندمدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ استاندار خراسان جنوبی در اجلاس فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و چین که با حضور رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در شانگهای چین برگزار شد، در تبیین ظرفیت‌های اقتصادی این استان، معادن و صنایع معدنی را از مهم‌ترین مزایای راهبردی منطقه عنوان کرد.

سیدمحمدرضا هاشمی با اشاره به برخورداری استان از ۶ درصد معادن کشور و ۱۳ درصد ذخایر قطعی معدنی ایران، خراسان جنوبی را یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور دانست.

وی با اشاره به وجود ۵۸ نوع ماده معدنی در استان افزود: ذخایر قابل توجه بنتونیت، گرانیت، کرومیت، آهن، مس، سرب، روی، زغال‌سنگ و طلا، خراسان جنوبی را به یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور تبدیل کرده است.

استاندار با اشاره به اینکه ۷۶ درصد ذخایر زغال‌سنگ ایران و بیشترین ذخایر زغال خاورمیانه در این استان قرار دارد، گفت: برخورداری از بیش از ۶۴ میلیون تُن ذخیره کانسنگ طلا، رتبه نخست کشور در ذخایر منیزیت و خاک‌های صنعتی نسوز و ۸۵ درصد ذخایر بنتونیت ایران، ظرفیت بزرگی برای توسعه همکاری‌های معدنی و صنایع پایین‌دستی فراهم کرده است.

هاشمی، انرژی‌های تجدیدپذیر را دومین محور جذاب سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و قرار گرفتن در مسیر دالان‌های بادی، این استان را به مقصدی مستعد برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر آمادگی استان برای واگذاری زمین و میزبانی از سرمایه‌گذاران این بخش افزود: در حال حاضر یک‌سوم نیروگاه‌های خورشیدی استان با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی احداث شده که نشان دهنده ظرفیت مناسب برای توسعه این همکاری‌هاست.

استاندار، کشاورزی و صنایع تبدیلی را از دیگر فرصت‌های اقتصادی استان دانست و افزود: تولید ۹۸ درصد زرشک بی‌دانه جهان، رتبه نخست کشور در تولید عناب، رتبه دوم تولید زعفران و جایگاه نخست در کیفیت زعفران ایران، در کنار تنوع ۸۰ گونه گیاه دارویی، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری، برندسازی و تجارت محصولات کشاورزی فراهم کرده است.

هاشمی همچنین ظرفیت‌های گردشگری استان از جمله ۱۰ اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی و پهنه طبیعی کویر لوت را از دیگر مزایای این استان عنوان کرد.

هاشمی با تأکید بر موقعیت استراتژیک مرزی استان، خراسان جنوبی را دروازه تجاری شرق ایران و مقصدی مناسب برای تسهیل ترانزیت کالا‌های چینی به بازار افغانستان و آسیای مرکزی دانست.

وی با اشاره به رتبه نخست صادرات استان به افغانستان و عملیاتی بودن ۱۲ طرح با سرمایه‌گذاری چین به ارزش بیش از ۲۳۳ میلیون دلار، از فعالان اقتصادی چین برای بازدید میدانی و گسترش همکاری‌ها دعوت کرد.

استاندار، موقعیت مرزی و تجاری استان را مزیتی راهبردی برای همکاری با فعالان اقتصادی چین دانست و افزود: خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و برخورداری از چهار بازارچه مرزی، در میان ۷۳ گمرک فعال کشور، رتبه نخست صادرات به افغانستان را دارد.

هاشمی با تأکید بر اهمیت ظرفیت ترانزیتی مرز ماهیرود برای فعالان اقتصادی چین گفت: امروز امکان ترانزیت تمامی کالا‌های مجاز از مرز‌های خراسان جنوبی فراهم است و انتقال کالا‌هایی از کشور‌های ترکیه، امارات، روسیه و اندونزی از طریق مرز‌های خراسان جنوبی به افغانستان، گواه عملیاتی بودن این ظرفیت است.

استاندار با تأکید بر رویکرد جدید استان در جذب سرمایه، افزود: هدف ما صرفاً جذب سرمایه نیست، بلکه به دنبال خلق منافع مشترک، انتقال فناوری، شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش و ایجاد اشتغال پایدار از طریق شراکت‌های بلندمدت هستیم.