افزایش شدید قیمت سوخت در پی تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در غرب آسیا، نرخ تورم فیلیپین را در ماه اکتبر به ۷.۸ درصد رساند؛ رقمی که بالاترین میزان تورم این کشور در ۴۴ ماه گذشته به شمار می‌رود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ اداره آمار فیلیپین اعلام کرد نرخ تورم در اکتبر از ۷.۶ درصد پیش‌بینی‌شده از سوی تحلیل‌گران فراتر رفت و بالاترین سطح خود را از فوریه ۲۰۲۳ تاکنون ثبت کرد؛ زمانی که تورم این کشور به ۸.۶ درصد رسیده بود.

وابستگی فیلیپین به واردات نفت، افزایش قیمت جهانی انرژی و کاهش ارزش پول ملی، فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. افت ارزش پزو تا سطح بی‌سابقه ۶۴ پزو در برابر هر دلار، هزینه واردات سوخت و سایر کالا‌ها را افزایش داده و علاوه بر حمل‌ونقل عمومی، بر هزینه تولید برق و جابه‌جایی مواد غذایی نیز تأثیر گذاشته است.

در همین حال، بانک مرکزی فیلیپین دو هفته پیش برای مقابله با گسترش فشار‌های قیمتی، نرخ بهره اصلی را نیم واحد درصد افزایش داد و به ۵.۵ درصد رساند.

«فردیناند مارکوس» رئیس‌جمهور فیلیپین نیز در واکنش به کاهش ارزش پول ملی از شهروندان خواست نگران نباشند و افزایش قیمت جهانی نفت را از عوامل اصلی فشار بر نرخ برابری پزو عنوان کرد.