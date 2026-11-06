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کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه فعالیت موج بارشی طی امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۵ تا یکشنبه همچنان در استان قم ادامه داردگفت:در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و بارشهای رگباری خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری با بیان اینکه امروز و روزهای آینده دمای هوا به طور محسوسی کاهش مییابد گفت:بارشهای رگباری در استان قم گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت همراه میشود.
کارشناس هواشناسی افزود: شدت بارشها از بعدازظهر روز شنبه افزایش یافته و شاهد بارشهای بهتری در سطح استان خواهیم بود.