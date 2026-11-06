به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری با بیان اینکه امروز و روز‌های آینده دمای هوا به طور محسوسی کاهش می‌یابد گفت:بارش‌های رگباری در استان قم گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت همراه می‌شود.

کارشناس هواشناسی افزود: شدت بارش‌ها از بعدازظهر روز شنبه افزایش یافته و شاهد بارش‌های بهتری در سطح استان خواهیم بود.