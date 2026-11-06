مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وزش تندباد‌های لحظه‌ای و کولاک برف در مناطق سردسیر و مرتفع استان اصفهان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان از عصر امروز (جمعه) تا پایان روز یکشنبه خبر داد و نسبت به وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وزش تندباد‌های لحظه‌ای و کولاک برف در مناطق سردسیر و مرتفع هشدار داد.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به ورود سامانه بارشی از سمت غرب استان گفت: بارش‌های پراکنده و وزش تندباد در روز گذشته در برخی مناطق استان گزارش شده، اما فعالیت اصلی این سامانه از بعدازظهر امروز جمعه از مناطق غربی و جنوبی آغاز می‌شود و به‌تدریج همه مناطق استان را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: شدت بارش‌ها در امشب و روز شنبه افزایش می‌یابد و تا پایان روز یکشنبه شاهد فعالیت این سامانه خواهیم بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مخاطرات این سامانه بارشی تأکید کرد: بارش‌های رگباری، رعدوبرق و صاعقه، مه‌آلودگی، وزش تندباد و طوفان‌های لحظه‌ای از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است که می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی شود.

به گفته وی، مناطق شیب‌دار، نواحی غربی و جنوبی استان و مناطق هم‌مرز با استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

منصور شیشه‌فروش همچنین از احتمال بارش برف در مناطق مرتفع و سردسیر به‌دنبال نفوذ هوای سرد خبر داد و گفت: کولاک برف می‌تواند موجب اختلال در تردد محور‌های کوهستانی و برف‌گیر شود.

وی با اشاره به اینکه این سامانه نخستین بارش مؤثر سال زراعی جاری در استان را به همراه دارد، افزود: با توجه به خشکی زمین، احتمال وقوع سیلاب‌های محلی دور از انتظار نیست و لازم است همه دستگاه‌های مسئول آمادگی کامل داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری از استقرار نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان در مناطق پرخطر خبر داد و گفت: تیم‌های عملیاتی دستگاه‌های راهداری، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، پلیس راه، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز با تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در بیش از ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار اورژانس، ۴۶ راهدارخانه، ۴۶ پایگاه امداد جاده‌ای هلال‌احمر و همچنین پاسگاه‌های پلیس راه مستقر شده‌اند.

وی افزود: واحد‌های خدمات شهری و آتش‌نشانی ۱۱۴ شهرداری و ۹۰۰ دهیاری نیز برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده‌باش هستند.

شیشه‌فروش بر آماده‌به‌کار بودن ماشین‌آلات امدادی، ذخیره‌سازی نمک و شن در راهدارخانه‌های مناطق برف‌گیر، تقویت تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در جاده‌ها، تأمین اقلام ضروری و پیش‌بینی ظرفیت اسکان اضطراری برای مسافران تأکید کرد.

وی همچنین رعایت توصیه‌های ایمنی را برای پیشگیری از حوادث ضروری دانست و از شهروندان خواست:از سفر‌های غیرضروری در محور‌های جاده‌ای، کوهستانی و برف‌گیر خودداری کنند. و تجهیزات امداد زمستانی و زنجیرچرخ در خودرو‌های سبک و سنگین همراه داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شهروندان از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های تفریحی در طبیعت پرهیز و عشایر و دامداران از تردد و توقف در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.منصور شیشه‌فروش افزود: همچنین بدر خصوص استحکام سازه‌های ناپایدار در برابر تندباد‌های لحظه‌ای اقدام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین بر حفاظت از محصولات و تأسیسات کشاورزی، گلخانه‌ها، واحد‌های دام و طیور، شبکه‌های آب و گاز و مزارع پرورش ماهی در برابر سیلاب، بارش برف و کاهش دما تأکید کرد.

وی کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و واحد‌های دام و طیور، تأمین سوخت مورد نیاز و حفاظت از کندو‌های زنبورعسل را ضروری دانست و استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودرو‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی را توصیه کرد.

شیشه‌فروش با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و گازسوز گفت: شهروندان باید از نصب صحیح بخاری‌ها و باز بودن مسیر خروج دود از دودکش‌ها در اماکن عمومی، کارگاه‌ها، معادن، مساجد و محل‌های اقامت اطمینان حاصل کنند و در مصرف گاز نیز صرفه‌جویی داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری شماره‌های امدادی و خدمات‌رسان را برای پاسخ‌گویی شبانه‌روزی به شهروندان اعلام کرد: سامانه ۱۴۱ برایاطلاع از وضعیت راه‌ها، ۱۱۲ سامانه جمعیت هلال‌احمر ، ۱۱۵ سامانه اورژانس، ۱۲۵ آتش‌نشانی، ۱۹۴ امداد گاز، ۱۲۲ امداد آب و فاضلاب، ۱۲۱ امداد برق و ۱۱۰ سامانه نیروی انتظامی برای امدادخواهی است.

منصور شیشه‌فروش از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از تردد‌های غیرضروری، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان را در مدیریت حوادث احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی یاری کنند.