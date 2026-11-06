معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۸۹ به عملکرد حوزه جوانان لطمه زده است، از موافقت دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس با بازگشت ساختار مستقل برای امور جوانان خبر داد.

به گزرش خبرگزای صدا وسیما ، علیرضا رحیمی،با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: کارشناسان این مرکز به این نتیجه رسیدند که بهترین ساختار برای پاسخگویی به انتظارات حوزه جوانان، قرارگیری آن ذیل ریاست جمهوری به عنوان یک سازمان سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز است.

موافقت رئیس‌جمهور با احیای ساختار مستقل جوانان

رحیمی افزود: ما این طرح را به رئیس‌جمهور ارائه دادیم. ایشان با وجود حساسیت بر دستکاری نکردن ساختارهای دولتی، با توجه به ضرورت موضوع، موافقت کردند و ابلاغیه‌ای به عنوان دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان صادر شد تا پیگیری عملیاتی این طرح انجام شود.

وی ادامه داد: ما در حال استفاده از ظرفیت «ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» در شورای عالی اداری هستیم تا سریع‌ترین و عملیاتی‌ترین راه برای احیای این ساختار را طی کنیم. هدف این است که سازمان ملی جوانان و نوجوانان به عنوان نهادی سیاست‌گذار، رصدکننده و مطالبه‌گر از دستگاه‌های اجرایی (مانند وزارت کار، راه و شهرسازی و بانک مرکزی) عمل کند، نه اینکه صرفاٌ مجری باشد.

آمار ازدواج و طلاق: نزول ازدواج، اما کاهش طلاق

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت ازدواج جوانان، آمارهای جدیدی را ارائه داد:

رکود ازدواج: ثبت ازدواج از اوج ۸۹۱ هزار مورد در سال ۱۳۸۹، وارد سیر نزولی شده است. در سال ۱۴۰۳ تعداد ازدواج‌ها به ۴۳۰ هزار مورد و در شش‌ماهه اول سال جاری به ۲۰۴ هزار مورد رسید.

ثبت ازدواج از اوج ۸۹۱ هزار مورد در سال ۱۳۸۹، وارد سیر نزولی شده است. در سال ۱۴۰۳ تعداد ازدواج‌ها به ۴۳۰ هزار مورد و در شش‌ماهه اول سال جاری به ۲۰۴ هزار مورد رسید. نرخ تعدیل شده: وقتی تأثیر جمعیت کاهشی در نظر گرفته شود، نرخ ازدواج به ازای هر ۱۰۰ زن مجرد در سن ازدواج، از ۴.۳۵ در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱۶ در سال گذشته کاهش یافته است.

وقتی تأثیر جمعیت کاهشی در نظر گرفته شود، نرخ ازدواج به ازای هر ۱۰۰ زن مجرد در سن ازدواج، از ۴.۳۵ در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱۶ در سال گذشته کاهش یافته است. کاهش طلاق: خوشبختانه نرخ طلاق روند کاهشی دارد. نرخ طلاق به ازای هر ۱۰۰ زن متأهل از ۰.۹۱ در سال ۱۴۰۰ به ۰.۸ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

چالش وام ازدواج و راهکار جدید مسکن

رحیمی درباره شکایات جوانان از صف‌های طولانی وام ازدواج توضیح داد: در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده که رقم قابل توجهی است، اما به دلیل عقب‌افتادگی‌های زمانی، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر هنوز در صف انتظار هستند. با دستور رئیس‌جمهور و حمایت بانک مرکزی، امیدواریم تا پایان سال این صف به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اینکه مبلغ وام ازدواج به تنهایی با تورم فعلی همخوانی ندارد، راهکار جدیدی را معرفی کرد:

«ما در حال طراحی پروژه‌ای هستیم که در آن وام ازدواج با وام نهضت ملی مسکن ترکیب شود. در این طرح پایلوت در ۵ شهر، زمین‌های رایگان یا کم‌هزینه وزارت ورزش و جوانان در اختیار قرار می‌گیرد تا زوجین با آورده اندک (حدود ۱۰ درصد هزینه کل، معادل ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان) و با استفاده از ترکیب وام‌ها، واحد مسکونی خود را تحویل بگیرند.»

اولویت اصلی: اشتغال و مسکن

معاون امور جوانان تأکید کرد: دو مشکل اصلی ازدواج، «اشتغال» و «مسکن» است. اگرچه بحث فرهنگی و نیت‌ها نیز مؤثر است، اما حاکمیت باید با ایجاد انگیزه اقتصادی از طریق تأمین مسکن و اشتغال، بستر ازدواج را فراهم کند.

طرح بانک تخصصی جوانان و اشتغال سربازان

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود از پیشنهاد راه‌اندازی «بانک تخصصی جوانان» خبر داد. وی افزود: پیشنهاد می‌شود تمامی وجوه اداره‌شده مرتبط با جوانان (ازدواج، فرزندآوری، اشتغال) در یک بانک متمرکز شود تا فرآیند دریافت تسهیلات برای جوانان ساده‌تر شود و نیاز به مراجعه حضوری و کاغذبازی‌های اداری کاهش یابد. این طرح در حال پیگیری در هیئت امنای بانک‌هاست و امیدواریم ظرف یک ماه آینده مصوب و عملیاتی شود.

همچنین معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان از اجرای موفق «طرح شهید باقری» برای اشتغال‌زایی سربازان خبر داد. وی گفت: در این طرح که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان فنی و حرفه‌ای اجرا شد، ۵۰ هزار سرباز در ماه‌های آخر خدمت خود، آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار دریافت کردند و پس از پایان خدمت، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) متعهد به استخدام آن‌ها شدند.