به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ذبیح‌الله فرخنده‌زاده فرماندار رامشیر گفت: ۷۰ درصد اعتبار این طرح از سوی شرکت نفت و گاز مارون ۲ و ۳۰ درصد آن توسط آبفای استان انجام شد.

استاندار خوزستان پنج شنبه در آیین افتتاح شبکه آبرسانی به روستا‌های رامشیر بیان کرد: شرکت‌های تولیدی استان مسئولیت اجتماعی را برای توسعه شهری و روستایی خوزستان مد نظر داشته باشند.

محمدرضا موالی زاده افزود: خوزستان سال‌ها و دهه‌ها در مسیر افزایش ثروت ملی نقش‌آفرینی کرده است و در کنار این رسالت ملی، همه مجموعه‌ها باید به محیطی که در آن فعالیت می‌کنند نیز توجه داشته باشند و نیاز‌های مردم آن منطقه را بشناسند.

او تأمین آب شرب سالم، ساخت مدرسه، احداث درمانگاه و بهبود راه‌های دسترسی را از جمله نیاز‌های اساسی جوامع محلی برشمرد و گفت: این موارد از حداقل‌های زندگی مردم است و شرکت‌های بزرگ، متوسط و حتی مجموعه‌های کوچک باید به اندازه توان و امکانات خود برای رفع این نیاز‌ها تلاش کنند.

استاندار خوزستان همچنین در آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه شهرستان رامشیر با اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع و با زیربنایی حدود یک هزار و ۸۰۰ مترمربع ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه توسعه فضا‌های آموزشی شهرستان تصریح کرد: چندین طرح آموزشی در رامشیر به‌تدریج کلنگ‌زنی و آغاز خواهند شد.