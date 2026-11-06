مردم شهرستان قرچک در دویست و پنجاهمین شب از تجمعات حماسی خود، با در دست داشتن پرچم‌های ملی و سرخ، بر وحدت ملی و ضرورت پیروزی نهایی بر تروریسم جهانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و پنجاهمین قرار شبانه مردم شهرستان قرچک در میدان امام خمینی با حضوری پرشور و حماسی برگزار شد.

در این اجتماع بزرگ، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های سه رنگ ایران و پرچم‌های سرخِ خونخواهی رهبر شهید امت، پیوند عمیق خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی بازتاب دادند.

قرچکی‌ها در این موج دویست و پنجاه‌ام، ضمن تأکید بر انسجام و وحدت ملی، پیام صریحی را برای دشمنان ارسال کردند و بر آمادگی کامل خود برای مقابله با تروریسم آمریکایی و صهیونیستی و رسیدن به پیروزی نهایی در این نبرد وجودی تأکید نمودند.

این تجمعات مستمر در میدان امام خمینی، نشان‌دهنده ایستادگی بی‌وقفه مردم در برابر تهدیدات دشمن و وفاداری آنها به مسیر رهبری است.