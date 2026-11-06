آسمان مازندران در چهل‌وپنجمین روز پاییز، با غرش رعد و بارش شدید تگرگ، چهره‌ای متفاوت و زمستانی به خود گرفت. این پدیده جوی که ساعت ۲ بامداد جمعه ۱۵ آبان در بیشتر مناطق استان رخ داد، آغازگر یک دوره ناپایداری جوی در سراسر مازندران است.

نیمه‌شب پاییزی با غرش رعد، بارش تگرگ و آبگرفتگی معابر در مازندران

نیمه‌شب پاییزی با غرش رعد، بارش تگرگ و آبگرفتگی معابر در مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آسمان مازندران در چهل‌وپنجمین روز پاییز، با غرش رعد و بارش شدید تگرگ، چهره‌ای متفاوت و زمستانی به خود گرفت. این پدیده جوی که ساعت ۲ بامداد جمعه ۱۵ آبان در بیشتر مناطق استان رخ داد، موجب ابگرفتگی معابرشد.

هشدار ناپایداری جوی؛ از رگبار ساحلی تا برف در ارتفاعات

بر اساس گزارش‌های هواشناسی، مازندران در روز‌های پیش رو شاهد ورود چندین سامانه ناپایدار خواهد بود. این سامانه‌ها می‌توانند با خود باران، تندباد، تگرگ و بارش برف در مناطق مرتفع را به ارمغان بیاورند.

جزئیات سامانه‌های پیش‌بینی شده:

سامانه نخست از روز جمعه این سامانه بیشتر مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مناطق، وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی شده است.

سامانه دوم از جمعه‌شب تا اواخر شنبه این سامانه با شدت بیشتری در ارتفاعات غربی و مرکزی استان (از رامسر تا سوادکوه) فعال خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود این سامانه با رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال تگرگ همراه باشد. همچنین در ارتفاعات بالاتر از ۲۵۰۰ متر، بارش برف پیش‌بینی شده است.

توصیه ایمنی: با توجه به احتمال وقوع تندباد و تگرگ، از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود در هنگام تردد در مناطق مرتفع و در هنگام وقوع رعدوبرق، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.