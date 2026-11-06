رانندگان با توجه به افزایش مسافت توقف خودرو در معابر خیس و لغزنده، فاصله ایمن با خودروی جلویی را حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان با تأکید بر ضرورت رعایت فاصله طولی هنگام بارندگی، از رانندگان خواست با توجه به افزایش مسافت توقف خودرو در معابر خیس و لغزنده، فاصله ایمن با خودروی جلویی را حفظ کنند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: خیس بودن سطح راه‌ها موجب کاهش اصطکاک لاستیک با جاده و افزایش مسافت توقف خودرو می‌شود؛ ازاین‌رو، رعایت نکردن فاصله طولی می‌تواند احتمال وقوع تصادفات زنجیره‌ای را در محور‌های برون‌شهری افزایش دهد.

وی افزود: رانندگان در شرایط بارندگی باید فاصله خود را با خودروی جلویی افزایش دهند و از ترمزگیری ناگهانی و حرکت پرشتاب خودداری کنند تا فرصت کافی برای واکنش و کنترل وسیله نقلیه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین به رانندگان خودرو‌های سنگین و ناوگان حمل‌ونقل عمومی توصیه کرد در زمان بارندگی و لغزندگی جاده‌ها، با توجه به وزن وسیله نقلیه و افزایش مسافت توقف، احتیاط بیشتری در کنترل و توقف خودرو داشته باشند تا از بروز حوادث رانندگی پیشگیری شود.