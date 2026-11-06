اگر چه سرانه فضای سبز کرمان سه مترمربع بیشترازمیانگین کشوری است، اما ۱۲۰۰ هکتار برای افرایش این سرانه در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرانه فضای سبز کرمان، به گفته معاون شهردار، سه مترمربع از میانگین کشوری بیشتر است؛ اما سهم چشمگیر جنگل قائم در این آمار، پرسش‌هایی درباره توزیع عادلانه فضای سبز و کمبود سایه در برخی محله‌ها مطرح می‌کند.

فضای سبز یکی از شاخص‌های کیفیت زندگی در شهر‌های خشک و کم‌آب است، در کرمان، بسیاری از شهروندان از وضعیت فضای سبز رضایت دارند، اما برخی معتقدند این شهر، در مقایسه با شهر‌هایی مانند اصفهان، هنوز برای افزایش شمار درختان و گسترش سایه‌اندازی جای کار دارد.

با این حال، مسئله فقط میزان فضای سبز نیست؛ نحوه توزیع آن در محله‌های مختلف شهر نیز اهمیت دارد.

در برخی محله‌ها و خیابان‌ها، هنوز از سایه درختان تنومند خبری نیست؛ موضوعی که بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه فضای سبز محله‌ای تأکید می‌کند.