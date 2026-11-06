به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اهواز، مسجد سلیمان، دزفول، اندیکا، لالی، ایذه، دزپارت و بسیاری از مناطق استان هم اکنون شاهد آغاز بارش باران همراه با پدیده رعد وبرق هستند.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به بارش باران، رعد و برق و تگرگ در استان هشدار قرمز از اواخر وقت فردا جمعه پانزدهم آبان صادر کرد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت فردا جمعه لغایت اواسط وقت یکشنبه هفدهم آبان احتمال رگبار شدید و رعدو برق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با طوفان لحظ‌های و صاعقه در مناطق مرتفع شمالی استان شامل: شهیون و سردشتِ دزفول، حسینیهِ اندیمشک، گتوند، لالی، مسجد سلیمان و مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی شامل: ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغملک وجود دارد.

گودرز ترکی زاده فرماندار شهرستان ایذه استان خوزستان گفت: باتوجه به هشدار هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی شدید، فعالیت مدارس شهرستان در روز شنبه ۱۶ آبان ماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهد بود.