مردم منطقه واوان در شهرستان اسلامشهر در دویست و پنجاهمین شب از اجتماعات حماسی خود، در حالی که در سوگ شهادت رهبر انقلاب به سر می‌بردند، با حضور در میدان‌ها، عزم خود را برای ادامه مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های ایشان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و پنجاهمین شب از اجتماعات شبانه مردم منطقه واوان در شهرستان اسلامشهر، در فضایی آمیخته با حزن و اقتدار، با حضور گسترده مردم برگزار شد.

این تجمع مردمی که در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت، نشان داد که فقدان ایشان نه تنها باعث تضعیف اراده ملت نشده، بلکه شعله‌های ایستادگی و مقاومت را در قلب مردم واوان بیشتر افروخته است.

حاضران در این اجتماع حماسی، ضمن تجدید پیمان با راه شهید صدرالملائکه، تأکید کردند که با تکیه بر وحدت و انسجام ملی، هرگونه تهدید دشمنان را با همان رویکردی که رهبر شهید ترسیم کرده بودند، با پاسخ‌های قاطع و سخت خنثی خواهند کرد.