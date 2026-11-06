ونزوئلا، حریف دختران فوتسالیست ایران در نیمهنهایی المپیک جوانان
تیم ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان در مرحله نیمهنهایی بازیهای المپیک جوانان ۲۰۲۶ سنگال به مصاف ونزوئلا میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دختران فوتسالیست ایران که با کسب سه پیروزی پیاپی برابر کاستاریکا، کامرون و ایتالیا بهعنوان تیم نخست گروه B راهی مرحله نیمهنهایی شدند، در این مرحله برابر تیم ملی ونزوئلا صفآرایی خواهند کرد.
این دیدار ساعت ۱۱ به وقت محلی سنگال و ۱۴:۳۰ به وقت تهران روز یکشنبه هفدهم آبان برگزار میشود. در دیگر دیدار این مرحله نیز تیمهای اوکراین و ایتالیا به مصاف یکدیگر میروند.