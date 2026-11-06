به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دختران فوتسالیست ایران که با کسب سه پیروزی پیاپی برابر کاستاریکا، کامرون و ایتالیا به‌عنوان تیم نخست گروه B راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند، در این مرحله برابر تیم ملی ونزوئلا صف‌آرایی خواهند کرد.

این دیدار ساعت ۱۱ به وقت محلی سنگال و ۱۴:۳۰ به وقت تهران روز یکشنبه هفدهم آبان برگزار می‌شود. در دیگر دیدار این مرحله نیز تیم‌های اوکراین و ایتالیا به مصاف یکدیگر می‌روند.