به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ آیین گرامیداشت سومین سالگرد جانباز شهید سردار سید حبیب حسینی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین گواهی نماینده ولی فقیه در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) و با حضور رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، سرداران و همرزمان آن شهید و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در حسینیه شهدای ساری برگزار شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در این مراسم با تجلیل از شخصیت اخلاقی سردار سرافراز، سید حبیب حسینی، او را تبلور عینی اخلاص و تواضع در عرصه‌های مختلف دانست و تأکید کرد: این رزمنده دلاور نه تنها در میادین جهاد، که در منش فردی و رفتار‌های اجتماعی نیز الگویی از تقوا و بی‌ادعایی بود؛ شخصیتی که با خدمت بی‌منت به مردم و رعایت امانت در مسئولیت‌ها، سیره عملیِ مکتبِ ایثار را در زیستِ روزمره خود متجلی کرده بود.

رضایی با تأکید بر اینکه ترویج و بازخوانی این سبک زیستن، ضامن تداوم عزت و سرافرازی انقلاب اسلامی است، افزود: امروز برای عبور از پیچیدگی‌های مسیر پیشرفت، بیش از هر چیز نیازمند الگوبرداری از این منشِ حسینی‌گونه هستیم؛ چرا که اقتدار پایدار نظام اسلامی در گروِ همین اخلاقِ خدامحور و تعهدِ بی‌ادعایی است که در وجودِ مبارکِ چنین سردارانی متبلور بود.