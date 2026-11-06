به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی کاظمی از صدور رأی واخواهی پرونده کثیرالشاکی «پروژه مسکونی حکیم تهران» ظرف یکی دو ماه آینده خبر داد و گفت: ارزش کارشناسی اموال توقیف‌شده متهم حدود ۲۰ همت برآورد شده و جبران خسارات مالباختگان در دستور کار است.

­سخنگوی قوه قضائیه با تشریح روند رسیدگی به این پرونده افزود: پرونده طرح حکیم از سال ۱۴۰۱ در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد.

کاظمی گفت: در جریان تحقیقات، متهم اصلی تحت تعقیب قرار گرفت و ۱۹ نفر از افراد مرتبط با وی نیز به اتهام مشارکت، معاونت و همکاری شناسایی شدند. اتهاماتی از جمله پول‌شویی، فروش مال غیر و جعل سند نیز به متهمان تفهیم شد.

­سخنگوی قوه قضائیه افزود: اموال متهم شناسایی و توقیف شده که از جمله آنها می‌توان به فهرست تابلو‌های هنری تزئین‌شده با سنگ‌های قیمتی اشاره کرد؛ همچنین با اقدامات قضایی انجام‌شده، بخشی از مطالبات تعدادی از مالباختگان پرداخت شده است.

کاظمی گفت: این پرونده با ۱۰۲۶ شاکی و ۱۲۰ نفر دارای نواقص در ثبت و شناسایی، پس از صدور کیفرخواست در مرداد سال گذشته به دادگاه ارسال شد؛ اما به دلیل وجود برخی ایرادات شکلی از جمله مشکلات مربوط به ثبت شکات و ابلاغ قرار‌های منع تعقیب، در شهریورماه به دادسرا بازگشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از رفع نواقص و هماهنگی میان دادسرا و دادگاه، پرونده در اردیبهشت مجدداً به دادگستری اعاده شد و جلسه رسیدگی نیز برگزار شد. در حال حاضر متهم نسبت به رأی صادره واخواهی کرده و رأی این مرحله به‌زودی صادر خواهد شد.

کاظمی با اشاره به ثبت حدود ۴۰۰ دادخواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان از سوی شکات گفت: جبران حداکثری خسارات مالباختگان در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با توجه به ارزش کارشناسی حدود ۲۰ همتی اموال توقیف‌شده افزود: مردم، نگران نباشند، چون هم پرونده در مسیر درستی قرار دارد و هم جبران خسارات و زیان مردم در دستور کار است.