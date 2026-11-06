به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهپایه؛ در گشت زنی حفاظتی یگان حفاظت به فرماندهی با همکاری همیاران طبیعت و عوامل کلانتری ۲۹ سجزی، ۴ نفر متخلف دستگیر و یک تن و ۳۷۰ کیلوگرم چوب ممنوعه تاغ از سه خودرو‌ متخلفان کشف و ضبط شد.

براین اساس، خودروی پراید حامل ۵۸۰ کیلوگرم چوب تاغ، خودروی پژو پارس حامل ۳۲۰ کیلوگرم چوب تاغ و خودروی پیکان سواری حامل ۴۷۰ کیلوگرم چوب تاغ توقیف و چهار متخلف قاچاق چوب تاغ هم دستگیر شدند.

ار متخلفان یک اره دستی و یک تبر کشف و ضبط و پرونده متهمان برای رسیدگی و ارجاع به مراجع قانونی، در دست اقدام فوری است.