مردم شهرستان پیشوا در دویست و پنجاهمین شب از سلسله اجتماعات حماسی خود، با حضور گسترده در میدان شهید چمران، بر حفظ وحدت ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با دویست‌وپنجاهمین شب از سلسله اجتماعات مردمی شهرستان پیشوا، جمعی از شهروندان با حضور در میدان شهید چمران، بار دیگر در فضایی از همدلی و اتحاد گرد هم آمدند.

این اجتماع شبانه در ادامه حضور مستمر مردم پیشوا برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در این میدان، بر حفظ وحدت و انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

میدان شهید چمران پیشوا در دویست‌وپنجاهمین شب نیز شاهد حضور مردمی بود که استمرار این گردهمایی‌ها را نشانه‌ای از مشارکت اجتماعی و همراهی با آرمان‌های مورد تأکید خود می‌دانند.