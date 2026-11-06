شرکت گاز استان مرکزی: در صورت تشدید ناترازی، تأمین گاز مشترکان خانگی اولویت و خط قرمز این شرکت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به اینکه تأمین گاز خانگی خط قرمز شرکت گاز است گفت: در صورت تشدید ناترازی، اعمال محدودیت برای صنایع تابع تصمیمات کارگروه کشوری است و صنایع پرمصرف در اولویت محدودسازی قرار دارند.

محمدرضا سمیعی با تشریح وضعیت مصرف گاز در استان مرکزی و نحوه مدیریت توزیع آن در شرایط ناترازی افزود: سیاست شرکت ملی گاز ایران، تأمین گاز بخش خانگی است و حفظ جریان گاز این بخش، خط قرمز این شرکت و کارکنان آن محسوب می‌شود.

او گفت: قطع گاز خانگی، برخلاف قطع برق، با یک کلید قابل جبران نیست و برای برقراری مجدد جریان گاز، لازم است کارکنان به‌صورت حضوری به محل هر واحد مسکونی مراجعه و رگلاتور را به شکل مکانیکی وارد مدار کنند.

سمیعی ابراز داشت: در صورت وقوع قطع گسترده گاز، بازگرداندن جریان آن ممکن است هفته‌ها زمان ببرد و تبعات اجتماعی فراوانی به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، جلوگیری از قطع گاز مشترکان خانگی در اولویت قرار دارد.

محدودیت صنایع تابع تصمیمات کشوری است

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از مصرف گاز استان بیان کرد: بر اساس متوسط سالانه، حدود ۲۱ درصد مصرف گاز به بخش خانگی، ۲۶ درصد به صنایع، ۱۷ درصد به پالایشگاه و حدود پنج‌ونیم درصد به پتروشیمی اختصاص دارد.

او همچنین سهم بخش تجاری و حمل‌ونقل، از جمله جایگاه‌های سی‌ان‌جی، را حدود ۳٫۶ درصد عنوان کرد و گفت: مصرف نیروگاه در شرایط فعلی نیز حدود چهارونیم درصد است.

سمیعی افزود: الگوی مصرف در طول سال ثابت نیست و با رسیدن به اوج سرمای زمستان تغییر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در دوره اوج مصرف، سهم بخش خانگی می‌تواند به حدود ۸۰ درصد برسد.

او درباره نحوه مدیریت مصرف در صورت افزایش ناترازی ابراز داشت: همه استان‌ها در زمینه محدودسازی مصرف صنایع، تابع تصمیمات کارگروه کشوری هستند و اقدامات در این حوزه بر اساس شرایط تأمین و مصرف گاز انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ادامه داد: در اعمال محدودیت‌ها، صنایعی که مصرف بالایی دارند و امکان استفاده از سوخت دوم برای آنها فراهم است، در اولویت قرار می‌گیرند. کارخانه‌های سیمان از جمله واحد‌هایی هستند که هم مصرف بالایی دارند و هم می‌توانند از سوخت جایگزین استفاده کنند.

او با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت صنایع ضروری افزود: تأمین گاز واحد‌هایی که تولیدات آنها با امنیت غذایی، خدمات درمانی و تولید دارو ارتباط دارد، اهمیت بسیار بالایی دارد و این موضوع در مدیریت مصرف مورد توجه قرار می‌گیرد.