کهگیلویه و بویراحمدی ها در دویست و پنجاهمین شب تجمعات، با حضوری باشکوه بر تداوم راه ایستادگی و استکبارستیزی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم استان با حضور در خیابان‌ها، تجاوزات نظامی اخیر و شهادت رهبر و نخبگان کشور را نشانه‌ای از کینه‌توزی نظام سلطه نسبت به استقلال و پیشرفت ملت ایران دانستند.

مردم کهگیلویه و بویراحمد با حضور پر شور در اجتماع شب‌های اقتدار با در دست داشتن پرچم ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی آمادگی خود را در دفاع از وطن و خون خواهی شهدای مظلوم این مرز و بوم اعلام کردند.