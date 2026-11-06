به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان‌پور گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده از ابتدای امسال تاکنون، ۵۲۴ مورد تخلف در حوزه محیط زیست استان شناسایی شده که بخش مهمی از این تخلفات در حوزه شکار و صید غیر مجاز بوده است.

وی با اشاره به آمار تخلفات حوزه آبزیان افزود: صید غیر مجاز با ۳۳۲ مورد، بیشترین تعداد تخلفات ثبت‌شده در استان بود.

فرمان‌پور ادامه داد: همچنین در حوزه حیات‌وحش، ۷۳ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۲۶ مورد شکار غیرمجاز پستانداران شناسایی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی استان، مقابله با شکار و صید غیر مجاز را از محور‌های مهم فعالیت‌های حفاظتی محیط زیست عنوان کرد.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، در هفت ماه گذشته یک‌هزار و ۲۳۳ مورد ادوات و وسایل مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی نیز کشف شده است.

فرمان‌پور یادآور شد: همچنین در بخش مربوط به زنده‌گیری غیر مجاز حیات‌وحش، ۲۹ مورد زنده‌گیری غیر مجاز پرندگان و یک مورد زنده‌گیری غیر مجاز پستانداران ثبت شده است.

وی افزود: در بخش کشف و ضبط سلاح‌ها نیز مطابق آمار منتشرشده، ۲۲ قبضه سلاح غیر مجاز، ۲۷۵ قبضه سلاح مجاز و ۱۴ قبضه سلاح جنگی کشف شد.

فرمان‌پور گفت: در مجموع، هفت میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان خسارت زیست‌محیطی برای موارد شناسایی‌شده برآورد شده است.