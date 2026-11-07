به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛نائب رئیس جامعه خیران مدرسه ساز کشور تعهد ۷.۵ همتی خیران اصفهانی در نیمه نخست امسال را نشان تداوم روحیه مدرسه‌سازی در استان اصفهان عنوان کرد.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان، افزود: یکی از رویکرد‌هایی که استاندار اصفهان در دو سال گذشته بر آن تأکید داشت، توسعه هنرستان‌ها بود. در این مدت ۳۲ هنرستان در اصفهان کلنگ‌زنی شد و تعدادی از آنها نیز افتتاح شده است.

مجتبی ملااحمدی تأکید کرد: این مردم هستند که کشور را حفظ کرده‌اند و به برکت همین مردم، این کشور جلوی هیچ بیگانه‌ای زانو نخواهد زد.