مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از تجهیز ۳۴ پایگاه راهداری، ذخیره‌سازی ۱۴ هزار تن ماسه و نمک و آماده‌باش ۳۰ تیم عملیاتی برای مدیریت بارش‌های پاییزی و اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های جوی و احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر الگو‌های بارشی و افزایش مخاطرات ناشی از بارندگی، مجموعه راهداری استان برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه خود را برای مواجهه با شرایط جوی پاییز و زمستان در دستور کار قرار داده است.

ذاکر افزود: در این رابطه ۳۴ پایگاه راهداری شامل ۱۳ راهدارخانه مرکزی و ۲۱ راهدارخانه بین‌راهی در سطح استان آماده خدمت‌رسانی هستند و ۱۸ سوله نیز برای نگهداری و ذخیره‌سازی شن و نمک اختصاص یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به تأمین مصالح مورد نیاز عملیات زمستانی گفت: تاکنون ۱۴ هزار تُن شن و ماسه تأمین و در راهدارخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده است.

به گفته وی برای اجرای عملیات راهداری زمستانی، ۳۰ تیم عملیاتی در محور‌های مواصلاتی استان مستقر می‌شوند که شامل ۳۶۰ نیروی انسانی از جمله اپراتور ماشین‌آلات، راهدار عملیاتی و نیروی تدارکات و پشتیبانی هستند.

ذاکر با اشاره به توان تجهیزاتی استان افزود: ناوگان اختصاصی راهداری در مجموع ۱۵۳ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین است و در کنار تعمیر و راه‌اندازی تجهیزات موجود، خرید ۱۰ دستگاه کامیونت، ۲ دستگاه لودر و ۲ دستگاه بیل مکانیکی وارداتی نیز در برنامه نوسازی ناوگان قرار گرفته است.

ذاکر با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه قبل از آغاز بارش‌ها افزود: هدف از این اقدامات، واکنش سریع در شرایط اضطراری، پیشگیری از انسداد محور‌های مواصلاتی و حفظ ایمنی تردد کاربران جاده‌ای در زمان بارش‌های شدید، سیلاب و بارش برف است و راهداران خراسان جنوبی با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی، ماشین‌آلات و پایگاه‌های عملیاتی برای خدمت‌رسانی مستمر در فصل پاییز و زمستان آمادگی لازم دارند.