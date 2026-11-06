مردم ولایی شهرستان قدس در دویست و پنجاهمین شب از تجمعات حماسی خود، ضمن تأکید بر آمادگی همیشگی برای دفاع از کشور و برافراشتن پرچم ایران، با حضور در فضای معنوی این اجتماع، بر عزم راسخ خود برای مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و پنجاهمین شب از اجتماعات شبانه مردم شهرستان قدس با حال و هوایی متفاوت و حماسی برگزار شد.

مشارکت‌کنندگان در این تجمع، ثابت کردند که در مسیر دفاع از خاک میهن و صیانت از اقتدار کشور، همواره با ایستادگی و مقاومت در کنار نیرو‌های مسلح قرار دارند و برای برافراشتن پرچم ایران در هر عرصه‌ای آماده‌اند.

این تجمعات به همت سپاه ناحیه شهرستان قدس برگزار گردید، حضور دو تبرک منسوب به بیت رهبر شهید، جلوه‌ای معنوی و روحانی به فضای اجتماع بخشید و پیوند میان ملت و آرمان‌های رهبری را بیش از پیش نمایان ساخت.