به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آژانس بینالمللی انرژی در گزارش سالانه خود، اعلام کرد که ذخایر گاز اتحادیه اروپا در پایان اکتبر (اوایل آبان) تنها حدود ۷۵ درصد ظرفیت مخازن بوده است که پائینتر از هدف حداقلی ۸۰ درصدی این اتحادیه و کمترین میزان در بیش از یک دهه گذشته محسوب می شود.بر اساس این گزارش، اختلال در انتقال گاز طبیعی مایع (LNG) از غرب آسیا به عنوان یکی از عوامل اصلی این وضعیت اعلام شده است.

نشریه پولیتیکو پیشتر در گزارشی با استناد به داده‌های موسسه آمریکایی «اقتصاد انرژی و تحلیل مالی» (IEEFA)، نوشته بود: کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ممکن است در زمستان پیشرو با کمبودی تا ۱۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، معادل حدود هفت درصد از تقاضای سالانه خود مواجه شوند.

در گزارش پولیتیکو آمده است: علت این کمبود، اختلال در عرضه جهانی انرژی به دلیل درگیری‌ها در خاورمیانه، افزایش مصرف و سطح پائین ذخایر در انبار‌های کشور‌های اروپایی است.