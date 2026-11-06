به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور از کشف ۱۱۴ کیسه آرد به ارزش تقریبی ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال در یکی از دامداری‌های این شهرستان، با دستور مستقیم قضایی و اقدام نیرو‌های پلیس اطلاعات خبر داد.

احسان نوروزی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و احتکار مقادیر قابل توجهی آرد خارج از شبکه قانونی توزیع، موضوع با دستور مستقیم دادستانی در دستور کار پلیس اطلاعات شهرستان راور قرار گرفت.

وی افزود: در جریان بازرسی از محل موردنظر، ۱۱۴ کیسه آرد به ارزش تقریبی ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال کشف شد که بر اساس بررسی‌های اولیه، خارج از ضوابط قانونی نگهداری شده و احتمال احتکار و عرضه خارج از شبکه آن مطرح است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص تصریح کرد: پرونده پس از تشکیل به مرجع صالح ارسال شده و تحقیقات با هدف شناسایی عوامل دخیل، بررسی منشأ کالا و احراز ابعاد تخلف یا جرم احتمالی ادامه دارد.