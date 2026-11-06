انفجار و آتش سوزی در یکی از خطوط لوله گاز شهر دوگنبدان

ساعت ۷ و نیم صبح امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، بر اثر برخورد بولدوزر با خط لوله گاز سراسری در بولوار اندیشه شهر دوگنبدان انفجار و آتش سوزی مهیبی رخ داد.