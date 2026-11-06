مردم ولایتمدار شهرستان پردیس در دویست و پنجاهمین شب از تجمعات حماسی خود، با حضور گسترده در میدان‌ها و خیابان‌ها، بر وحدت ملی و ضرورت پاسخ قاطع به هرگونه تهدید علیه کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم پردیس در دویست‌و پنجاهمین قرار شبانه،با حضور در میدان و خیابان، بر حفظ وحدت و آمادگی برای دفاع از ایران تأکید کردند.

حاضران اعلام کردند در برابر هرگونه تهدید، پاسخ قاطع و به‌موقع نیروهای مسلح ضروری است. آنان تقویت توان دفاعی کشور را از عوامل مهم حفظ امنیت و اقتدار ایران دانستند.

مردم با اشاره به حضور اقشار مختلف در اجتماعات شبانه، این گردهمایی‌ها را جلوه‌ای از همدلی و انسجام ملی برشمردند.