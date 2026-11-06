عضو کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تدوین ضوابط تازه برای مدیریت توسعه تهران و البرز خبر داد و گفت: مهار مصرف آب در بخش‌های شهری و کشاورزی، تغییر الگوی فضای سبز و ارزیابی منابع قابل تأمین، مبنای تصمیم‌گیری برای دو استان خواهد بود.

توسعه شهری تهران و البرز زیر سقف توان آبی و زیست‌محیطی

توسعه شهری تهران و البرز زیر سقف توان آبی و زیست‌محیطی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد حب‌وطن، رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب و عضو کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از اجرای برنامه‌های جدید برای مدیریت توسعه استان‌های تهران و البرز خبر داد.

وی گفت: در چارچوب مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی از این دو استان، توسعه‌های جدید باید با توان واقعی منابع طبیعی و ظرفیت تأمین آب هماهنگ باشد.

حب‌وطن با اشاره به افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در دهه‌های گذشته افزود: گسترش فعالیت‌ها فراتر از توان اکولوژیکی، فشار زیادی بر منابع آب، انرژی و محیط‌زیست وارد کرده است.

وی تأکید کرد: سیاست جدید به معنای توقف ساخت‌وساز نیست، بلکه ایجاد محدودیت برای توسعه‌های فاقد پشتوانه منابع آبی و زیست‌محیطی را دنبال می‌کند.

این مسئول افزود: وزارت نیرو باید میزان آب قابل تأمین برای طرح‌های توسعه‌ای را مشخص کند تا تصمیم‌گیری درباره استقرار فعالیت‌های جدید بر اساس منابع موجود انجام شود.

حب‌وطن، تغییر شیوه طراحی و نگهداری فضای سبز شهری را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه اعلام کرد.

به گفته وی، مصرف آب فضای سبز تهران سالانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به استفاده از چمن و گونه‌های گیاهی پرمصرف مربوط است.

وی افزود: جایگزینی گیاهان بومی و مقاوم به کم‌آبی و گسترش روش‌های خشک‌منظرسازی می‌تواند میزان برداشت آب برای نگهداری فضای سبز را کاهش دهد.

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب همچنین از هدف‌گذاری برای کاهش ۱۵ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی تهران و البرز خبر داد.

حب‌وطن گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تدوین برنامه اجرایی برای تحقق این هدف و اصلاح شیوه مصرف آب در این بخش است.

وی با اشاره به پیامدهای برداشت بی‌رویه آب در برخی مناطق کشور، از جمله فرونشست زمین در مشهد، بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین شرایطی در تهران تأکید کرد.

این عضو کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری انتقال بخشی از آب سد طالقان به تهران را اقدامی برای تقویت ظرفیت تأمین آب دانست، اما گفت افزایش منابع ورودی بدون کنترل مصرف، مشکل کم‌آبی را برطرف نمی‌کند.

وی همچنین از برنامه نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل تهران خبر داد و افزود: اجرای گسترده این برنامه همراه با مشوق‌های خانوارها می‌تواند مصرف آب شرب را تا حدود ۳۰ درصد کاهش دهد.

حب‌وطن در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف این مصوبه به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف، کنترل توسعه شهری و صنعتی و اصلاح الگوی فعالیت‌های کشاورزی وابسته است.